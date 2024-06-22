Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört ülkeye ziyaret! Temmuzda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında dört ülkeyi ziyaret edecek. Kazakistan ve Azerbaycan'a gidecek olan Erdoğan, ardından ABD ve KKTC'de kritik temaslarda bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Haziran ayında İspanya ve İtalya'ya giden Erdoğan, Temmuz ayında ise dört ülkeyi ziyaret edecek.

KAZAKİSTAN'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'a olacak. Astana'da gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, zirve sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

ROTA AZERBAYCAN'A ÇEVRİLECEK

Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından rotasını 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'a çevirecek. Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması, 2. Karabağ zaferinin ardından bölgesel normalleşme adımlarını görüşecek.

ABD'DE BİDEN İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9-11 Temmuz’da ise NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan'ın burada başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze’deki durum yer alacak.

ERDOĞAN KKTC MECLİSİ'NDE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olacak. Erdoğan burada askeri geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adadaki programına muhalefet partilerinin de katılması bekleniyor.