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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli zirvede açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'ndaki Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.

Eğitim çalışanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyorum. Sorumluluğu ağır mesleği layıkıyla sürdüren öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimi de hürmetle anıyorum. İdealleri ile yoğrulmuş azimle çalışan her öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetin kıymetini anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımızı vatan yapmak için bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine,

15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar, istiklalimize yönelik tüm saldırıları aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla püskürttük. Türkiye'yi yüceltme mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerimizden biri de öğretmenlerimizdi. Şehit öğretmenlerimizi, özellikle de Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırıyla bizden koparılan eğitim neferlerini rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi de unutmayacağımızı bir kere daha hatırlatıyorum.

Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan bilim toplum din ahlak ve değer ile kültür sanat spor alanlarında yeni dersler koyduk. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in yanı sıra geçtiğimiz yıl yeni dersler ilave ettik. Görgü kuralları, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, İslam bilim tarihi gibi dersler bunlardan bazıları. Vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe neden olan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik

Detaylar gelecek...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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