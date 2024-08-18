Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı

"Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum" diyen Erdoğan, Tuncer'e Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyelilere ve AK Parti'ye başsağlığı diledi.

EŞİNİ ARAYARAK TAZİYELERİNİ İLETTİ

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılından bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.

YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

AK Parti Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi.

Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.