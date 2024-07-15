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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otel darbe girişiminin izlerini taşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele gelen FETÖ'nün suikast timinin tahribata yol açtı. 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle konakladığı Marmaris'teki otel, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kalkışmada TSK'nın Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Sualtı Taarruz (SAT) birimlerinde yuvalanan FETÖ üyelerinin kurduğu suikast timi Erdoğan'ı hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otel darbe girişiminin izlerini taşıyor - 1. Resim

OTEL 15 TEMMUZ'UN İZLERİNİ TAŞIYOR

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki 'Cougar' ve bir 'Sikorsky' tipi helikopterle havalanan tim, Marmaris'e ulaşarak Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği ve dönemin başyaveri Ali Yazıcı'dan alınan bilgilerle Cumhurbaşkanı'nın konakladığı yeri tespit eden 37 terörist, Erdoğan'ın güvenli bir şekilde otelden ayrıldığını öğrenince çılgına dönmüş ortalığı savaş alanına çevirmişti.

Koruma personeli ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleriyle çatışan suikast timi, koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit ederek, otelde büyük tahribat oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otel darbe girişiminin izlerini taşıyor - 2. Resim

ODALAR KORUMA ALTINA ALINDI

Yaşanan olayların ardından otel yönetimi, 15 Temmuz'da yaşananların hafızalardan silinmemesi için saldırının izlerini taşıyan odaları koruma altına alarak kullanıma kapattı. Kullanıma açılmayan odalar aradan 8 yıl geçmesine rağmen hain darbe girişiminin izlerini ilk günkü gibi taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı alan ve koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalar, demir korkuluklarla muhafaza edilirken, o günün izlerinin silinmemesi için temizlik dahi yaptırılmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otel darbe girişiminin izlerini taşıyor - 3. Resim

Otel odasında kan izleri bulunan yatak, darbecilere karşı direnen bir koruma polisine ait kelepçe ile 18 kurşun iziyle dikkat çeken kanepe, saldırının şiddetinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Güvenlik güçlerinin kahramanca direnişini anlatan diğer detaylar arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki bölümde ise seccadeler ve toplantı masasındaki dağınık dosyalar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otel darbe girişiminin izlerini taşıyor - 4. Resim

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede tam 17 gün süren kapsamlı arama çalışmaları sonucunda yakalandılar. Bu arada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini taşıyan otel, yaşananların unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir sembol olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu otel, darbenin izlerini ve hatıralarını canlı tutarak, o karanlık günleri unutturmamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da konakladığı otel darbe girişiminin izlerini taşıyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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