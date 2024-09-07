Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de İstanbul ve İzmir mesajı verdi: Lafla çevrecilik yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki programında İstanbul ve İzmir'de yaşananları örnek gösterdi. Gezi olaylarında sokakların savaş alanına döndüğünü işaret eden Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar" dedi. İzmir Körfezi'ndeki deniz kirliliğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O pislik İzmit Körfezi'nde olmayacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki programına Gölcük'te devam etti. Erdoğan, toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Vatanına, milletine inanç davasına bağlı tüm gençlerimizle iftihar ediyoruz.

Bundan 25 sene evvel 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Gölcük depreminin acısı hala tazedir. 6 Şubat asrın felaketiyle gördük ki, depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız.

Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek için kamu yatırımları, belediye ve özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği veriyoruz. Kamu olarak yaptığımız yardımların tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımları 78 milyar lirayı aşıyor. 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın birinci aşamasının ihalesini haziranda yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan, 28,5 km uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli proje 2028 yılında hizmete girecek.

Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'nda da çalışmalar hızla sürüyor. Bu hattı da 2025 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Kocaeli'ni raylı sistemlerde de farklı bir lige yükseltiyoruz. Türk ekonomisinin lokomotif şehri Kocaeli'ne ne yapsak azdır. Bugün de elimiz boş gelmedik.

"İZMİR KÖRFEZİ'NİN PİSLİĞİ İZMİT'TE OLMAYACAK"

İzmir Körfezi doğu baseni dip çamuru temizliği projesiyle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa'nın en büyük çevre projesini burada yürüyoruz. Kamyonlarımız çamur taşıyor. Projemizin 1,02 milyar liralık ilk etabını tamamladı. Toplam maliyet ise 2 milyar 504 milyon lira. Projeyi tamamladığımızda denizimizdeki 720 hektar alanı 33 milyon metre küp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit Körfezi'nde olmayacak.

"GEZİ OLAYLARINI YAPANLAR BOĞAZ'DAKİ ÇEVRE TALANINA SES ÇIKARMIYORLAR"

Gezi olaylarında 3-5 tane ağacın yeri değişti diye 1 ay boyunca sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. 'Çevre' diyerek ders vermeye kalkanların hiç biri ortada yok, ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiç biri ortada yok. Taksim meydanına kamp kuran medya kuruluşları ortada yok.

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ VE 3 MİLLET BAHÇESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını, "Gölcük Devlet Hastanesi'ni halkımızın emrine bugün sunuyoruz." diyerek tamamladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi keserek törenin tamamladı.