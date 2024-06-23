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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi temaslarda bulunmak üzere uçakla Cezayir'e giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere uçakla Cezayir'e gitti.

Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı'nda, Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi ve diğer ilgililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü - 1. Resim

Arbavi ve beraberindeki heyetle havalimanındaki şeref salonunda görüşen Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da eşlik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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