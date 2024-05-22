Daltonlar çetesinde Barış Boyun’la beraber 18 kişi daha yakalandı! Kimlikleri açıklandı

Bu sabah saatlerinde İtalya polisi ve Interpol iş birliğinde yapılan çete operasyonunda suç örgütü elebaşı Barış Boyun yakalandı. Boyun’la beraber 18 kişinin de enselendiği sıcak gündeme yansıdı. Kimlikleri açıklanan şüpheliler arasında 2 şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Başta Türkiye’de olmak üzere Avrupa ülkelerinde çok sayıda olaya karışan suç makinası Barış Boyun ve adamlarına yönelik bu sabah İtalya ve Alman polisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) iş birliğinde operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 17’si Türk 2’si yabancı 19 çete üyesi yakalandı. Uzun süredir firari olarak aranan Boyun, 2022 yılında İtalyan polisi tarafından gözaltına alınmış, o tarihte Türkiye’nin iade talebine rağmen Bologna Mahkemesince serbest bırakılmıştı. 39 yaşındaki örgüt lideri, İtalya’nın Lazio bölgesine yakın 67 bin nüfuslu Viterbo şehrindeki bir kenar mahallede bu sabah düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinde yakalanmıştı.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Çıkar amaçlı suç örgütü lideri Boyun ve beraberinde yakalanan çete üyelerinin isimleri belli oldu. 2017’de İstanbul’da meydana gelen bir çatışmada yaralanarak sakat kalan ve yurt dışına firar eden Bayram Demir’in de yakalanan çete üyeleri arasında olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yakalanan diğer çete üyelerinin ise Özge Koca, Okan Bingöl, Kerem Akarsu, Fikri Fatih Çançin, Ahmet Durmuş, Çağlar Şenci, Cemil Aytekin, Sinan Şimşek, Serkan Özcan, Fırat Çoğalan, Abutalip Burulday, Emrah Şahin, Ardıl Burak Arat, Ersin Aytekin, Kaan Doğu Gündüz ile İtalyan Giorgi Meschini ve Antonio Buondonno olduğu öğrenildi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Son yıllarda motosikletli silahlı saldırılar ve el bombalı eylemlerle gündeme gelen çetenin, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliği'nin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda çökertildi.

Avrupa’da 4 ülkede gerçekleştirilen operasyonla yerle bir edilen çete, terör amaçlı suç örgütü kurmak, silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmakla suçlanıyor.