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Dava karara bağlandı! Eski CHP'li vekil Engin Özkoç, Erdoğan'a tazminat ödedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dava karara bağlandı! Eski CHP&#039;li vekil Engin Özkoç, Erdoğan&#039;a tazminat ödedi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemesine karar verildi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, tazminat miktarını 122 bin 448 lira olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine karar verildiğini duyurdu.

Kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi verdi. Karara gerekçe olarak ise Özkoç'un bir açıklamasında Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunması gösterildi.

ÖZKOÇ'UN ÖDEDİĞİ TAZMİNAT BEDELİ

Aydın, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı, FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle Engin Özkoç aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Engin Özkoç, tazminat ve fer'ileri birlikte 122 bin 448 lira ödedi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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