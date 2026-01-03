Şanlıurfa'da durdurulan bir kamyonun arkasından değeri 15 milyon lira olan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa-Mardin karayolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.

Değeri 15 milyon lira! Kamyonun arkasında bulundu, 2 gözaltı var

Yapılan aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL olarak değerlendirilen gümrük kaçağı, 52 bin 700 paket sigara, 30 bin 400 paket tütün mamülü, 2 bin 700 adet elektronik sigara, 5 bin adet puro ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

