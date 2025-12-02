Geçtiğimiz hafta TBMM'de kurulan komisyondan bir heyetin İmralı'da gitmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti.

Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci adım adım hedefe yaklaşıyor.

Geçtiğimiz hafta TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyet İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmişti. Öcalan'la görüşmeye giden heyette AK Parti, MHP ve DEM Parti'den vekiller de hazır bulunmuştu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ziyarete ilişkin, "Asıl ihtiyaç duyduğumuz bundan sonra sürecin ivme kazanması, hızlanması, demokratikleşme için yapılması gerekenler." demişti.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEKLER

Bugünse süreçle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti. " ifadeleri yer aldı.

