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DEM'libelediyelerin işten çıkardığı 21 kişi mahkemeyi kazandı

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DEM&#039;libelediyelerin işten çıkardığı 21 kişi mahkemeyi kazandı
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Van'da DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan 21 işçi mahkemeyi kazandı. Van Büyükşehir'e bağlı BELVAN şirketi ve Tuşba Belediyesi'nde işe iade kararı alındı.

31 Mart Yerel Seçimlerde Dem Parti'nin kazandığı belediyeler çeşitli bahanelerle Van'da birçok işçiyi kapının önüne koymuştu. Van'da DEM Parti'nin işten çıkarttığı 21 işçi mahkemeyi kazandı. Mahkeme işçilerin görevine iade kararı verdi.

BAHELELERLE İŞTEN ÇIKARTTI

Van’da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’nin kazandığı Van büyükşehir Belediyesine bağlı BELVAN şirketi ile Tuşba Belediyesi tarafından belediyenin ekonomik durumu gerekçe gösterilerek birçok işçi işten çıkarılmıştı.

DEM'libelediyelerin işten çıkardığı 21 kişi mahkemeyi kazandı - 1. Resim

MAHKEME 21 İŞÇİNİN İADESİNE KARAR VERDİ

İşten çıkarılan işçilerin eylemi 4 aydır sürerken mahkemeden işçilere sevindirici bir haber geldi. Mahkeme Van Büyükşehir'e bağlı BELVAN şirketinde 18 üye ve Tuşba Belediyesi'nde işten çıkarılan 3 kişinin iadesine karar verdi.

DEM'libelediyelerin işten çıkardığı 21 kişi mahkemeyi kazandı - 2. Resim

DEM'Lİ BELEDİYELERDE MOBİNG DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, "İşten çıkarılan işçilerin mücadelesi için eylemlerimiz sürüyor. Mevcut çalışan arkadaşlarımız mobbinge maruz kalıyor ve hakları ödenmiyor. Geriye dönük hakları bulunan işçilerin hakları ödenmiyor. Pazartesi günü okullar açılıyor. İşten çıkarılan işçiler, çocuklarına okul malzemesi alamıyor. Belediye başkanları halkın sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. Derdimizi dinlemeden mi başkanlık yapacaklar" dedi.

Sendika Avukatı Osman Sarı ise, "Van'da haksız ve hukuksuz şekilde sendika üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, “Bugün itibariyle Van Büyükşehir'e bağlı BELVAN şirketinde 18 üye ve Tuşba Belediyesi'nde işten çıkarılan 3 kişinin iade davası kazanılmıştır. Mahkemece fesihlerin geçersizliğine, davacıların işe iadesine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedilmiştir. Dolayısıyla söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğu kanıtlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Davayı kazanan Ömer Aslan da, "Burada haklı davamızı sürdürüyoruz. Bugün de mahkemeyi kazandık. Arkadaşlarımız davalarını kazanacaklar. Eylemlerimizle birlikte büyük bir direniş örneği sergiledik" diye konuştu.

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