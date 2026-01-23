6 Şubat depremlerinde enkazında 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında tutuklu sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ise önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, savcılık mütalaasını değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Furkan Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Furkan Apartmanı davasında 4'üncü duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. davaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Savunması alınan tutuksuz sanıklar beraatini talep ederken, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ise önceki savunmalarını tekrar etti.

TAKSİRLİ ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA TALEBİ

Savcılık, sanıklar Hasan S., Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö., Necdet A. ve Coşkun Ş. hakkında bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ederken, Mehmet A., Oktay A. ve kamu görevlisi Bülent B. hakkında ise taksirle öldürme suçundan ceza istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğuna karar verdi ve savcılık mütalaasını değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

NELER OLMUŞTU?

19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi ve yerel mahkeme kararını bozdu.

“KOLON KESİLDİ” İDDİASI

Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

