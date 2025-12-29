6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 yıldır kırmızı bültenle aranan müteahhit Hasan Hüseyin S.’nin savunması ‘Pes’ dedirtti. Firari müteahhit “Yakınlarım tarafından yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için yurt dışına çıktım ve bu nedenle geri dönmedim” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yer alan Furkan Apartmanı yıkılmış, enkazında 51 kişi hayatını kaybetmişti. Furkan Apartmanı davasında 3 yıldır aranan firari müteahhit Hasan Hüseyin S. tutuklandı.

Firari müteahhitten pişkin savunma: Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için dönmedim

“YAPIM SÜRECİNE DAİR BİLGİM YOK”

Yaklaşık 35 yıldır inşaat sektörüyle uğraştığını söyleyen Müteahhit Hasan Hüseyin S., mahkemede şöyle konuştu:

Abdullah Devrim Sever'i kardeşim olması nedeniyle tanırım. Abdullah Devrim Sever, Furkan Apartmanı'nın bulunduğu arsanın sahibidir. Furkan Apartmanı'nın yapımında hiçbir şekilde yer almadım. Kardeşimin bu apartmanın yapım sürecinde yer alıp almadığını bilmiyorum. Furkan Apartmanı'nın yapımı sırasında ben Dörtyol ilçesinde bulunmaktaydım. Apartmanın yapımına yaklaşık olarak 1997-1998 yıllarında başlandığını hatırlıyorum. Dörtyol'da fiilen çalıştığım için Furkan Apartmanı'nın yapım sürecine dair herhangi bir bilgim yoktur. Yapımda kaç kişinin çalıştığını da bilmiyorum.

“İNŞAATI KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM”

Furkan Apartmanı'nın satış sürecinde yer almadığını belirten müteahhit, “Dairelerin satışını kardeşim Abdullah Devrim Sever yapmıştır. Arsasının kardeşime ait olduğunu bilmekle birlikte, inşaatı kimin yaptığını bilmiyorum. Kardeşim daire satışı yapmaktaydı; ancak müteahhitlik işini üstlenip üstlenmediğini şu an hatırlamıyorum. Furkan Apartmanı'ndaki dairelerin bir kısmını kardeşim Abdullah Devrim Sever'den satın aldım. Bu dairelerin satışı için kendisini yetkilendirdim. Binanın müteahhidi resmi kayıtlarda Yılmaz Şahin Yurtyapan olarak görünmektedir” dedi.

"YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİM"

Haksız yere tutuklanacağından korktuğu için 3 yıldır firari olduğunu söyleyen sanık Hasan Hüseyin S., "Depremin hemen sonrasında, yakınlarım tarafından yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için yurt dışına çıktım ve bu nedenle geri dönmedim. Hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına rızam vardır” diyerek beraat talep etti.

Öte yandan davada iki firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları, kişi başı 10 milyon TL güvence bedeli yatırılması karşılığında kaldırıldı.

Yetkili olan Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, "güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına" ilişkin kararı kaldırdı.

