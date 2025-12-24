Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da 32 kişinin hayatını kaybettiği Kasapoğlu Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, müteahhitler ile statik proje müellifine 15’er yıl, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8’er ay hapis cezası verirken, bazı sanıkların beraatine hükmetti. Hapis cezası alan sanıkların tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar S.İ, F.A ile taraf avukatları ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası istedi.

Sanık avukatları, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli depremde binanın ağır hasar görmesi nedeniyle illiyet bağının kesildiğini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar durumuyla ilgili istenen belgelerin gönderilmediğini, binanın hasar durumunun tam tespit edilemeden binanın ne şekilde yıkıldığının incelenmesinin eksik olacağını belirterek, beraat talebinde bulundu.

HAPİS CEZASI ALDILAR, TAHLİYE OLDULAR

Mahkeme heyeti, sanıklardan müteahhitler M.D, V.E. ile statik proje müellifi M.G'ye 15 yıl, belediye görevlileri A.Ö. ve M.B'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi, binanın altında iş yeri bulunan S.İ. ile mimar F.A'nın beraatine hükmetti. Heyet, hapis cezası verilen sanıklar hakkında tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devam ederek adli hükümlerin uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Kasapoğlu Apartmanı'nda 32 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar M.D, M.G, V.E. A.Ö, M.B, S.İ. ile F.A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

