Kayseri’de 12 yıldır fil hastası olan ve 300 kiloya yaklaşan 48 yaşındaki Engin Akbadal, yaklaşık 15 kişi tarafından ambulansa taşınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan, 48 yaşındaki Engin Akbadal 12 yıla yakındır mücadele ettiği fil hastalığından kurtulmak için yeni bir karar verdi.

15 kişi taşıdı! 5 yıl sonra hayaline kavuştu: Tüm mahalle izledi

“HASTANEYE SEVK EDİLECEK”

Yaklaşık 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal, özel ekiple evinden çıkarılarak tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

15 kişi taşıdı! 5 yıl sonra hayaline kavuştu: Tüm mahalle izledi

“YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM”

Güçlükle ambulansa taşınan Akabdal, tedavi için heyecanlı olduğunu belirtti:

12 yıl önce bu hastalığa yakalandım, yavaş yavaş ilerledi. Önce işi bırakmak zorunda kaldım, sonra yürüyemez hale geldim. En son da yatağa bağlı kaldık.

15 kişi taşıdı! 5 yıl sonra hayaline kavuştu: Tüm mahalle izledi

“ÇARESİ VAR DİYORLAR”

Akbadal, daha önce de hastaneye giderek tedavi olmak istediğini ancak gitmek için bir yol bulamadığını anlattı:

Artık tıp gelişti, 'çaresi var' diyorlar. İnşallah önce Allah, sonra sevgili büyüğümüz MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un sayesinde şifamızı bulacağız. Allah razı olsun.

15 kişi taşıdı! 5 yıl sonra hayaline kavuştu: Tüm mahalle izledi

“HEYECANLIYIM”

Sürecin zor ilerleyeceğinin farkında olduğunu dile getiren Akbadal şunları söyledi:

Ben de heyecanlıyım ve merak içindeyim. Hepimiz de göreceğiz. Biraz zor bir süreç olacak. Hayallerim çok. İnşallah sağlığıma kavuşursam gezemediğim yerleri, eşim ve çocuklarımla gezmek, görmek istiyorum. Bir yola çıktık. İnşallah Allah sağlımıza kavuşmayı nasip eder.

15 kişi taşıdı! 5 yıl sonra hayaline kavuştu: Tüm mahalle izledi

Haberle İlgili Daha Fazlası