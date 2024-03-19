Depremden sonra bir ay aracının bagajında yaşadı, afetzedelere şifa dağıttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay'da bir ay boyunca aracının bagajında yaşayarak vatandaşların yardımına koşan Doktor Yasemin Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Vefa ve Fedakarlık' ödülüne layık görüldü.

Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden 11 kent doğrudan etkilendi, binlerce bina yerle bir oldu. Bölgelerde zamana karşı yarış başlarken, Hatay'ın Hassa ilçesinde depreme yakalanan Doktor Yasemin Türk ve ailesi ise ağır hasar alan binalarından kurtulmayı başardı.

O anlarda yaşadığı şoka rağmen afetzedelerin yardımına koşan Doktor Yasemin Türk, davranışıyla takdir topladı. Depremzede vatandaşlara şifa dağıtan Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen İbn-i Sina Hizmet Ödülleri töreninde 'Vefa ve Fedakarlık' ödülüne layık görüldü.

"DUYDUĞUM TEK SES BİNANIN UĞULTULARI VE ÇATIRTI SESLERİYDİ"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Dr. Türk, "6 Şubat depreminin olduğu gün oğlum korktuğu için yanımda yatmıştı. Kendime geldiğimde her yer sallanıyordu. Duyduğum tek ses binanın uğultuları ve çatırtı sesleriydi. Geçti geçecek derken o kadar uzun geldi ki stresten kaynaklı bu kadar uzun sürdü diye düşündüm, ama geçmedi" dedi.

"Dua ettik ve artık hayatın sonuna geldik, bina yıkılacak ve altında kalacağız diye düşündüm" diyen Türk, "Çok şükür bina yıkılmayıp ağır hasar aldı. Bu süreçte bütün duvarlar yıkılmıştı. Merdiven duvarı merdivenin üzerine yıkılmıştı. Önde ben, arkada 2 çocuğum, onların arkasında ise eşim gidiyorduk. O enkazı görünce nasıl yapacağımı bilemedim. Bir an durup sonra dedim ki kay, kaydırak gibi enkazların üzerinden kayarak son anda indik" ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT HALİNDEKİ HASTANEYİ AYAĞA KALDIRDIK"

Depremin ilk gününden itibaren Hatay'ı asla terk etmediğini söyleyen Dr. Türk, "İlk amacım çocuklara güvenli bir alan oluşturmak, daha sonra hastaneye geçip hastalara yardım etmekti. Çocuklarımı arkadaşa sağ salim teslim ettikten sonra hemen hastaneye gittim. Hastane ağır hasarlı olduğu için yeni yapılacak binamız henüz tamamlanmayıp inşaat halindeydi. Öyle olunca hızlı bir şekilde inşaat dahi olsa giriş katı yataklar ve battaniyeler taşındı, hastalar orada karşılandı. İnşaat halindeki hastaneyi ayağa kaldırdık" dedi.

"1 AY ARABAMIN BAGAJINDA KONAKLADIM"

"Bu süreçte il dışından çok sayıda görevlendirme ile doktor arkadaş geldi" diyen Türk, şu ifadeleri kullandı: "Biz bunlarla mobil ekipler kurduk. Hassa'daki bütün köy ve mahalleleri 2 günde bir tarayacak şekilde sağlık hizmeti, muayene, reçete, ilaç dağıtımı yaptık. Sağlık Bakanlığının önerisiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İbn-i Sina Hizmet Ödülleri Töreninde 'Vefa ve Fedakarlık' ödülüne layık görüldüm.

Depremin ilk gününden itibaren Hassa'yı asla terk etmedim. Çocuklarımı Ankara'ya gönderdim 4 ay onlardan ayrı kaldım. 1 aydan fazla da barınacak yerim olmadığı için kendi arabamın bagajında konakladım. Bunlara rağmen Hatay'ı asla terk etmedim. Gece gündüz demeden sürekli elimden ne geliyorsa sadece hekim olarak değil, insan olarak da neler yapabilirim diye bunları düşünerek çalıştım."