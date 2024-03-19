Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Depremden sonra bir ay aracının bagajında yaşadı, afetzedelere şifa dağıttı

Depremden sonra bir ay aracının bagajında yaşadı, afetzedelere şifa dağıttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay'da bir ay boyunca aracının bagajında yaşayarak vatandaşların yardımına koşan Doktor Yasemin Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Vefa ve Fedakarlık' ödülüne layık görüldü.

Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden 11 kent doğrudan etkilendi, binlerce bina yerle bir oldu. Bölgelerde zamana karşı yarış başlarken, Hatay'ın Hassa ilçesinde depreme yakalanan Doktor Yasemin Türk ve ailesi ise ağır hasar alan binalarından kurtulmayı başardı.

O anlarda yaşadığı şoka rağmen afetzedelerin yardımına koşan Doktor Yasemin Türk, davranışıyla takdir topladı. Depremzede vatandaşlara şifa dağıtan Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen İbn-i Sina Hizmet Ödülleri töreninde 'Vefa ve Fedakarlık' ödülüne layık görüldü.

"DUYDUĞUM TEK SES BİNANIN UĞULTULARI VE ÇATIRTI SESLERİYDİ"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Dr. Türk, "6 Şubat depreminin olduğu gün oğlum korktuğu için yanımda yatmıştı. Kendime geldiğimde her yer sallanıyordu. Duyduğum tek ses binanın uğultuları ve çatırtı sesleriydi. Geçti geçecek derken o kadar uzun geldi ki stresten kaynaklı bu kadar uzun sürdü diye düşündüm, ama geçmedi" dedi.

"Dua ettik ve artık hayatın sonuna geldik, bina yıkılacak ve altında kalacağız diye düşündüm" diyen Türk, "Çok şükür bina yıkılmayıp ağır hasar aldı. Bu süreçte bütün duvarlar yıkılmıştı. Merdiven duvarı merdivenin üzerine yıkılmıştı. Önde ben, arkada 2 çocuğum, onların arkasında ise eşim gidiyorduk. O enkazı görünce nasıl yapacağımı bilemedim. Bir an durup sonra dedim ki kay, kaydırak gibi enkazların üzerinden kayarak son anda indik" ifadelerini kullandı.

Depremden sonra bir ay aracının bagajında yaşadı, afetzedelere şifa dağıttı - 1. Resim

"İNŞAAT HALİNDEKİ HASTANEYİ AYAĞA KALDIRDIK"

Depremin ilk gününden itibaren Hatay'ı asla terk etmediğini söyleyen Dr. Türk, "İlk amacım çocuklara güvenli bir alan oluşturmak, daha sonra hastaneye geçip hastalara yardım etmekti. Çocuklarımı arkadaşa sağ salim teslim ettikten sonra hemen hastaneye gittim. Hastane ağır hasarlı olduğu için yeni yapılacak binamız henüz tamamlanmayıp inşaat halindeydi. Öyle olunca hızlı bir şekilde inşaat dahi olsa giriş katı yataklar ve battaniyeler taşındı, hastalar orada karşılandı. İnşaat halindeki hastaneyi ayağa kaldırdık" dedi.

Depremden sonra bir ay aracının bagajında yaşadı, afetzedelere şifa dağıttı - 2. Resim

"1 AY ARABAMIN BAGAJINDA KONAKLADIM"

"Bu süreçte il dışından çok sayıda görevlendirme ile doktor arkadaş geldi" diyen Türk, şu ifadeleri kullandı: "Biz bunlarla mobil ekipler kurduk. Hassa'daki bütün köy ve mahalleleri 2 günde bir tarayacak şekilde sağlık hizmeti, muayene, reçete, ilaç dağıtımı yaptık. Sağlık Bakanlığının önerisiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İbn-i Sina Hizmet Ödülleri Töreninde 'Vefa ve Fedakarlık' ödülüne layık görüldüm.

Depremin ilk gününden itibaren Hassa'yı asla terk etmedim. Çocuklarımı Ankara'ya gönderdim 4 ay onlardan ayrı kaldım. 1 aydan fazla da barınacak yerim olmadığı için kendi arabamın bagajında konakladım. Bunlara rağmen Hatay'ı asla terk etmedim. Gece gündüz demeden sürekli elimden ne geliyorsa sadece hekim olarak değil, insan olarak da neler yapabilirim diye bunları düşünerek çalıştım."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı - GündemBekir Boydak yakalandıGüney Sudan'da 'sıcak dalga' alarmı: Tüm okullar kapatıldı - GündemGüney Sudan'da 'sıcak dalga' alarmı: Tüm okullar kapatıldıZehirli istila devam ediyor! Binlercesi sahile vurdu - GündemZehirli istila devam ediyorASELSAN geliştirdi: İşte Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS - GündemASELSAN bir ilke daha imza attı'Sokak köpeği' sorununa kökten çözüm! Tüm Türkiye'ye örnek olacak uygulama için harekete geçtiler - Gündem'Sokak köpeği' sorununa kökten çözümCHP'deki "para sayma" krizinde yeni perde! 2 ismin daha ifadesi ortaya çıktı - GündemGözlerin çevrildiği 2 ismin daha ifadesi ortaya çıktıÖldürüp polise ihbar ettiler, olay yerinde yakalandılar! - GündemÖldürüp polise ihbar ettiler, olay yerinde yakalandılar!Hakkari'de çığ düştü: Çukurca kara yolu kapandı - GündemHakkari'de çığ düştü: Çukurca kara yolu kapandıDehşete düşüren kaza kamerada! Küçük çocuk metrelerce savrulup yere düştü - GündemDehşete düşüren kaza kamerada! Metrelerce savrulup...İzmir'de jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 5 gözaltı - Gündemİzmir'de jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 5 gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...