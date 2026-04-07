Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılandırılan Hatay'da ulaşımı modernize edecek raylı sistem projesi için ön ihale süreci tamamlandı. Antakya Organize Sanayi Bölgesi ile şehir merkezi arasında hizmet verecek olan yeni hat, TCDD teknik firması iş birliğiyle hayata geçirilecek. Proje sayesinde kentte artan trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi planlanıyor.

2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Hatay'a raylı sistem geliyor.

ÖN İHALESİ YAPILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Hatay’da uzun süredir beklenen raylı sistem projesinde önemli bir eşik daha aştı. HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek, modern ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak olan projenin ön ihale aşamasının tamamlandığı duyuruldu.

GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) teknik firmasıyla hayata geçirilecek projenin güzergâhı ise Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında olacak. Bu hat sayesinde hem iş hem de şehir içi ulaşımın ciddi ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Özellikle Antakya'da artan trafik yoğunluğu ve toplu taşıma ihtiyacına çözüm sunması beklenen proje, şehir içi ulaşımda alternatif bir model oluşturacak.

Raylı sistemin devreye girmesiyle birlikte, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşımada hız ve konforun artması, çevre dostu ulaşımın yaygınlaşması

hedefleniyor.

TEKNİK SÜREÇLER HIZ KAZANDI

Saha çalışmaları ve teknik hazırlık süreçlerinin hız kazanacağını ileten HBB Ulaşım Dairesi yetkilileri, raylı sistemin Hatay’ın geleceği için stratejik bir yatırım olduğunu vurgularken, projenin ilerleyen aşamalarında somut adımların kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini ifade etti.

