Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 'geçmiş olsun' telefonu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.
Bahçeli, Kurban Bayramının ilk günü evinde elektrik akımına kapılan ve ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
MHP lideri, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz