Bayburt Devlet Hastanesinde görevli bir sağlık çalışanının mesai arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Sayan’ın, ecza deposunda görevli Muharrem Turhan tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği iddia edildi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Bayburt Şube Başkanı Murat Şahinoğlu, Sayan’ın yalnızca görev gereği sıhhi malzeme ve ilaç almak üzere kurum eczanesine gittiğini ancak son süreçte beş kez benzer biçimde sözlü şiddete ve aşağılamaya maruz kaldığını ifade etti. Önceki gün yaşanan son olayda ise Turhan’ın, herkesin gözü önünde Sayan’a fiziksel şiddet uyguladığını dile getirdi.

"KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Darp nedeniyle yüzünden yaralanan Sayan’ın rapor aldığını kaydeden Şahinoğlu, "Bu olayı basit bir sağlıkta şiddet vakası olarak görmüyoruz. Aynı kurumda görev yapan, aynı iş kolunda sağlık hizmeti veren bir çalışanın, sırf işçi olduğu için bir diğer sağlık çalışanını hor görmesini, aşağılamasını, psikolojik şiddete tabi tutmasını, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de fiziksel şiddet uygulamasını anlamak, kabullenmek mümkün değildir. Sağlık personelinin dışarıdan gelen saldırılar karşısında birlik beraberlik sergilemeleri gerekirken, bu şiddetin bir sağlık personeli tarafından uygulanması ancak vandallık, öfke kontrolsüzlüğü ve bilerek/isteyerek şiddet uygulaması ile açıklanabilir" dedi.

Olay anına tanıklık eden başka sağlık personelinin beyaz kod vermemesinin ayrıca açıklama gerektirdiğini söyleyen Şahinoğlu, sürecin adli mercilere taşındığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Şahinoğlu, Bayburt İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim'e ve hastane yönetimine hızlı bir şekilde kurum içi soruşturma başlatmaları nedeniyle teşekkür etti.

Sendika olarak üyelerinin yanında olduklarını vurgulayan Şahinoğlu, "Ramazan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mesai arkadaşına saldıran bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZDE NUR BAYAR

