Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan Fidan ile Lavrov arasındaki görüşme, ekonomik ve enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.
Sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenlenen üçlü toplantıda, ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınacak.
RUSYA İLE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Fidan-Lavrov görüşmesinde ekonomik ve enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı marjında bulunduğu Viyentiyan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile araya geldi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi