Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan Fidan ile Lavrov arasındaki görüşme, ekonomik ve enerji alanındaki işbirliğinin ele alındığı belirtildi.