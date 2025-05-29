Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mekke-i Mükerreme’de konuştu: İnsanlık için inisiyatif almak zorundayız

Haccın bir arınma ve kardeşlik buluşması olduğunu belirten Başkan Ali Erbaş “Müslümanlar küresel meselelerde güçlü inisiyatifler almalı. Mazlumların yüzünün gülmesi için buna mecburuz” vurgusu yaptı.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke-i Mükerreme’deki Din Ataşeliğinde düzenlenen basın toplantısında, 2025 hac organizasyonuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bu yıl Türk hacılarının yaş ortalamasının 62’den 60’a düştüğünü belirten Erbaş “Yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Gençlerin teveccühü var. 15-16 yaşında yazılan gençler, 20-25 yaşında hacca gelebiliyor. Böylece gençlerin, hac için erken yaşlarda kayıt yaptırmaları avantaja dönüşüyor” dedi. Mekke’nin tarihî ve manevi önemine dikkat çeken Erbaş “Kur’ân’ın gelişine şahit olan, Hazreti Muhammed’in doğduğu topraklardayız. Hac bir öze dönüş fırsatıdır. Bir arınma ve kardeşlik buluşmasıdır” ifadelerini kullandı. Zor bir çağa şahitlik ettiğimizi de vurgulayan Erbaş “Bugün Müslümanlar olarak vahdet şuurunu güçlendirmeye ihtiyacımız var. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde feraset ile hareket etmek, küresel seviyede güçlü inisiyatifler almak zorundadır. Mazlumların yüzünün gülmesi ve küresel meselelerin çözülmesi için buna mecburuz” dedi.

YÜZDE 51,5’İ KADIN, 48,5’İ ERKEK

Bu yıl 84.942 vatandaşın hacca geldiğine değinen Erbaş şöyle devam etti: Yüzde 51,5’i kadın, yüzde 48,5’i erkek. Yaş ortalaması 60. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 8 vatandaşımız vefat etti. Arafat için de hazırlıklar tamamlandı. Kısa süreli de kalsak Arafat’a bir hastane kuruyoruz. Yürüyemeyecek hacılarımızın intikallerini başında doktorlarla araçlarla sağlıyoruz. Suudi Arabistan’ın 2030 Kâbe Genişletme Programı kapsamında çalışmalar tamamlandığında ülkelere uygulanan binde 1 kotasının artmasını bekliyoruz. Böylece daha fazla hacı adayımızı her yıl getirebileceğiz. Geçen yıl dünya birinciliği ödülümüzü en disiplinli, en organize hac yapan ülke olarak aldık. Bu yıl da en iyi organizasyon ödülünü almak için gayret gösteriyoruz.

ELLER SEMAYA GAZZE İÇİN AÇILDI

Mekke-i Mükerreme, Hicri 1446 yılı hac menasiklerini yerine getirmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen hacı adaylarının dualarıyla dolup taşıyor. Bu kutsal topraklarda özellikle zulüm altında inleyen Filistin ve Gazze’deki kardeşler için edilen dualarda hacıların gönülleri bir oldu. Tavafta Türkmenistan’dan gelen bir grubun, Türkçe olarak yaptığı içten dua dikkat çekti. Öncelikle Allah’ın nurunu görmek istediklerini ifade eden gençlerin, ardından Gazze ve Filistin’deki kardeşlerinin kurtuluşu için yürekten yalvardı. Fasih Türkçeleriyle yapılan bu dualara Türkiye’den gelen hacı adayları da katılarak güçlü bir manevi bağ oluşturdu. Kâbe’nin etrafında yükselen bu ortak dua, tüm Müslümanların kalplerine su serpti ve birlik mesajı verdi. İrfan Altıkardeş - Muhammed Akif Arvas İHA

TÜRKİYE, HAC KURASINDA DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Türkiye hac sırası bekleyen en kalabalık ülkelerin başında yer alıyor. Ancak uyguladığı her yıl artan oranlı kura çekimiyle de dünyaya örnek oluyor. Bu sene hacca gelenlerin yüzde 87’si 2013’ten önce kayıt yaptıran... 2024’de başvuranlardan ise sadece 1 kişi 2025’te hacca gelebilme imkânı buldu. Malezya’nın uyguladığı ilk önce başvuran sıraya girer mantığı ile müracaat eden bir gence ancak 132 yaşında hacca gidebileceğine dair yazı verildiği görüldü. Türkiye’den diğer ülkelerin yıl geçtikçe kuraya katılma sayısının artırılması uygulamasını almak için bilgi edindikleri öğrenildi. Bu sene hacca gelenlerin genellikle 13-15 yıl arasında bekleyenlerden olduğu bildirildi. Toplamda ise 1 milyon 859 bin kişinin kura sırasında beklediği açıklandı.

VEFATLARIN ÇOĞU KALP KRİZİNDEN

Arafat’ta bu yıl 50 derece sıcaklık bekleniyor. Ölümlerin çoğunun kalp krizinden kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, hacı adaylarının Arafat Vakfesi’ni çadırlarında, ibadet ile geçirmelerini, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çadırda kalmasını ve şemsiye kullanmasını tavsiye etti.