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Haberler > Gündem > Diyarbakır'da can pazarı: 9 kişinin bindiği otomobil devrildi

Diyarbakır'da can pazarı: 9 kişinin bindiği otomobil devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da, içinde 9 kişi bulunan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada şans eseri ölü olmazken, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, E.Ç. (5), N.K. (65), M. A. (39), A.H. (4), M.A (2), H.Ş. (2), Y. Ş. (19)., L.Y.Ş (5) ve S.Ş. (1) yaralandı.

Diyarbakır'da can pazarı: 9 kişinin bindiği otomobil devrildi - 1. Resim

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da can pazarı: 9 kişinin bindiği otomobil devrildi - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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