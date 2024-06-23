Diyarbakır'da piknik alanı savaş alanına döndü! Fırtına her şeyi yıktı geçti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Haziran 2024 17:32 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme:

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Diyarbakır Çınar'da fırtınada ağaç devrildi, piknik yeri savaş alanına döndü. Ölen ya da yaralanan olmadı.