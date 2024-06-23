Diyarbakır'da piknik alanı savaş alanına döndü! Fırtına her şeyi yıktı geçti
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Çınar'da fırtınada ağaç devrildi, piknik yeri savaş alanına döndü. Ölen ya da yaralanan olmadı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan fırtınada Göksu Barajı bölgesinde bulunan piknik alanındaki masa ve sandalyeler devrildi. Ortalık savaş alanına döndü, bir yapının üstündeki çatı uçtu.
Arafat Mahallesi’nde ise bir ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.