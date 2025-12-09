Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'yi hedef tahtasına koydu.

Doğu Perinçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi gibi milliyetçi maskeli sahte milliyetçi partilerdir bunlar. Amerika ve İsrail ilişkileri meşhurdur. Zaten bugünkü pozisyonları Amerika ve İsrail cephesindedir. Bunların da sürekli süreci sabote ettiklerini görüyoruz. Bu partiler nereden koparıldı? MHP’den koparıldı. Ne için koparıldı? MHP, Amerikan emperyalizmine ve İsrail’e karşı durduğu için oradan koparıldı. Bunlar Amerikan operasyonlarının, İsrail operasyonlarının imalatlarıdır, proje partileridir"