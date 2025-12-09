Doğu Perinçek, 3 partiyi topa tuttu! Sözleri çok konuşulur
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı açıklamada İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'yi topa tuttu. 3 partinin ABD ve İsrail ile ilişkileri olduğunu öne süren Perinçek, "Bu partiler nereden koparıldı? MHP’den koparıldı. Ne için koparıldı? MHP, Amerikan emperyalizmine ve İsrail’e karşı durduğu için oradan koparıldı." ifadelerini kullandı.
Siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'yi hedef tahtasına koydu.
"ABD VE İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ MEŞHUR"
Doğu Perinçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi gibi milliyetçi maskeli sahte milliyetçi partilerdir bunlar. Amerika ve İsrail ilişkileri meşhurdur. Zaten bugünkü pozisyonları Amerika ve İsrail cephesindedir. Bunların da sürekli süreci sabote ettiklerini görüyoruz. Bu partiler nereden koparıldı? MHP’den koparıldı. Ne için koparıldı? MHP, Amerikan emperyalizmine ve İsrail’e karşı durduğu için oradan koparıldı. Bunlar Amerikan operasyonlarının, İsrail operasyonlarının imalatlarıdır, proje partileridir"