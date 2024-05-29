Dünyanın gözü Türkiye'de! Gıda krizi Türk ve Rus akademisyenlerin masasında

Dünyayı kasıp kavuran gıda krizi bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Türk ve Rus akademisyenler, Gaziantep'te bir araya gelerek gıda krizine çözüm arayacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Kuzey Kafkas Federal Devlet Üniversitesi Rektörü Dimitri Bespalov çalışma için Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bir araya geldi.

Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, küresel ısınma ve bölgesel çatışmaların neden olduğu gıda krizine çözüm bulmak için Türkiye ve Rusya olarak iki ülkenin üniversiteleri arasında porotokol imzalandı.

İmzalanan protokolle, iki üniversitenin gıda araştırma kurumları gıda krizine çözüm aramak ve yeni projeler gerçekleştirmek için ortak çalışma yapacak.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, küresel gıda krizinin sadece Türkiye'nin değil dünyadaki birçok ülkenin temel sorunlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Daha önce gıda krizinin sıklıkla yaşanmadığını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"İlk defa her iki yılda bir gıda krizini yaşıyor hale geldik. Bu noktada bilim insanları gıdayla ilgili ne yapabilecek? Bu sorunu gıda mühendisleri ya da gıdayla ilgili alanlar nasıl çözümler bulacak bunu araştırmaya başladılar. Özelikle son 5 yılda teknik anlamda pek çok bilimsel faaliyetler, bunlarla birlikte enstitüler, araştırma kurumları ve üniversiteler buna çözüm bulmakla ilgili araştırmaları devam ettiriyorlar. Gıda krizi tek lokalde çözülecek bir konu değil uluslararası pek çok işbirliğini, pek çok bilim insanını bir araya getirerek beraber çözmek gerekiyor."

"TÜRKİYE GIDA KONUSUNDA NORMLARI BELİRLEYEN BİR ÜLKE HALİNDE"

Türkiye'nin gıda konusunda oyun kurucu ve politika belirleyici ülkelerden bir tanesi olduğunu aktaran Bayram, şunları söyledi:

"Özellikle jeopolitik yapısından dolayı Türkiye gıda konusunda normları belirleyen bir ülke halinde. Bu işin ekonomik, ticari, üretim ve araştırma boyutu var. Bu anlamda biz özellikle üniversitemiz odağında Türkiye'yi ve kendi üniversitemizi gıda araştırmaları konusunda merkez haline getirmek istiyoruz."

GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Coşkun Dalgıç da dünya gıda krizinin aşılması noktasında Kuzey Kafkas Federal Devlet Üniversitesi akademisyenleriyle protokol imzalamalarına dikkat çekti.

Dalgıç, gıda krizinin gün geçtikçe arttığını anlatarak şunları kaydetti:

"Gıda konusundaki kriz gün geçtikçe artmakta ve bu bir küresel kriz boyutuna ulaşmaktadır. Hammaddenin daha sağlıklı bir şekilde işlenmesi ve işleme sürecinde yeni teknolojilerin kullanılması zorunlu hale gelmektedir. Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü olarak bu çalışmalara öncelik vermekteyiz ve bu kapsamda da birçok dünyadaki gıda mühendisliği bölümleri veya ilgili bölümlerle diyaloglarımız gelişmektedir. Son olarak imzaladığımız protokol çerçevesinde gıda krizine yardımcı olabilecek bazı araştırmalar yapıyoruz."