25 Aralık 2023 08:49 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 08:53

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Uşak. İlde polis ekiplerinin rutin denetleme sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şüpheliler yakalandı ancak yakalandıkları yerde araçtan inerek polis aracına saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Orhan Dengiz Bulvarı'nda seyir halindeyken şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobil uzun kovalama sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta yakalandı.

YAKALANAN ŞAHISLAR POLİS ARACININ CAMINI YUMRUKLADI

Araçtan inen N.Y. ve B.Y. polis aracına yumrukla saldırarak aracın ön camını kırdı. Bu sırada araçta bulunan diğer şahıs veya şahıslar araçla olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, polis aracına saldıran N.Y. ve B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay yerinden kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.