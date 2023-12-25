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    “Dur” ihtarına uymadılar, yakalanınca polis aracına saldırdılar

    Uşak'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki kişiler, yakalandıkları yerde polis aracına saldırdı. Polis aracının ön camında çatlaklar oluşurken şahıslar için adli süreç başlatıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Akıllara durgunluk veren olayın adresi Uşak. İlde polis ekiplerinin rutin denetleme sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şüpheliler yakalandı ancak yakalandıkları yerde araçtan inerek polis aracına saldırdı.

    Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Orhan Dengiz Bulvarı'nda seyir halindeyken şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobil uzun kovalama sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta yakalandı.

    YAKALANAN ŞAHISLAR POLİS ARACININ CAMINI YUMRUKLADI

    Araçtan inen N.Y. ve B.Y. polis aracına yumrukla saldırarak aracın ön camını kırdı. Bu sırada araçta bulunan diğer şahıs veya şahıslar araçla olay yerinden kaçtı.

    “Dur” ihtarına uymadılar, yakalanınca polis aracına saldırdılar

    KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, polis aracına saldıran N.Y. ve B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay yerinden kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    UşakPolis
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