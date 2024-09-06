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Duruşma için yeni tarih! Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendi

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Duruşma için yeni tarih! Eylem Tok&#039;un Türkiye&#039;ye iadesi ertelendi
Gündem Haberleri

Trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi ile ilgili gerçekleşecek duruşma, 9 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, dikkat çeken bir karar verildi.

Eylem Tok‘un Türkiye’ye iade duruşmasının 9 Ekim tarihine ertelendiği ifade edildi. Alınan kararla birlikte Eylem Tok, 1 ay daha ABD hapishanesinde kalacak.

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"KASITLI OLARAK YANLIŞ ALINMIŞ BİR RAPOR"

Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, adliye önünde basın mensuplarına, soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.  Daha önce sunulan birkaç rapor olduğunu belirten Erden, şunları kaydetti:

"Bunlar mühendislerin sunduğu raporlar. Bu raporlar da yine aynı şekilde aracın 170-180 kilometre hız yaptığını ve azami hız sınırı olan 30 kilometre sınırını aştığını, bundan dolayı da yine kusurlu bulduğunu çok net şekilde ifade ediyor savcılığın vermiş olduğu bilirkişi raporlarında. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok, adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış, kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor"

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BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili özel bilirkişi raporu düzenlendi. T.C.'nin avukatlarının hazırlattığı rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.

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RAPORA SERT TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'de canlı yayına katılan baba Özer Aci, söz konusu bilirkişi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rapor sonrası tekrar hançerlendiklerini ifade eden Özer Aci, "Biraz ölüye saygı duysunlar" diyerek, mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Aci, "Biraz ölüye saygı duysunlar, ayakta duran bir baba var" dedi. 

Acılı baba Aci, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna "Gelip Türk adaletine sığınsınlar. Tek değilim, acımı acısı olarak paylaşanlar var. Biraz merhamet bekliyoruz. Ölene çamur atmak çok kolay" sözleri ile seslendi. 

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NE OLDU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

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Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemesinin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

Mahkemeye 18 Haziran'da ayrı saatlerde çıkarılan anne ile oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Cihantimur'un avukatları, "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan ikinci duruşmada hakim bunu reddetmişti.

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