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Haberler > Gündem > Düzce Akçakoca'da kapalı kadına skandal baskı: 'Haşema ile girmek yasak' diyerek kendi evinin olduğu ortak alana sokmadı

Düzce Akçakoca'da kapalı kadına skandal baskı: 'Haşema ile girmek yasak' diyerek kendi evinin olduğu ortak alana sokmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Düzce Akçakoca'daki sitesinin havuzunda yüzmek isteyen kapalı kadın, haşema giydiği için yönetici tarafından kovuldu. O anların görüntülerini kaydeden kadın, "Bu ayrımcılık" diyerek karşı çıktı. Çalışan kişi ise suçu, kamerayı görünce tartışmadan kaçan yöneticiye attı; "Ayrımcılığı koyan ben değilim."

Düzce Akçakoca'daki bir sitede evi olan kadın, ortak kullanım alanı içindeki havuza girdi. Haşema ile havuza giren kapalı kadın, site yöneticisi olduğunu iddia eden kişi tarafından havuzdan çıkarılmak istendi.

Genç kadın yaşanan tartışmayı cep telefonu kamerası ile kaydetti, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

HAVUZ BAŞINA GELİP KADINA MÜDAHALE ETTİ

Kendi evinin de olduğu sitenin ortak havuzunda havuza giren kadın, "Buranın yöneticisiyim ben. Lütfen havuzu terk eder misiniz" denilerek kovuldu.

"Ne sebeple" diyen kadına cevap veremeyen yönetici, "Neden çekiyorsun, neyi belgelemeye çalışıyorsun?" diyerek karşılık verdi.

Genç kadının neden havuza alınmadığını öğrenmek istemesine rağmen, yönetici olduğunu söyleyen kişi cevap vermedi.

ÇALIŞAN GELİP BAKLAYI ÇIKARTTI: HAŞEMA İLE GİRMEK YASAK

Çalışan olduğu anlaşılan Süleyman adındaki kişi, "Haşema ile girmek yasak, bu kadar basit." sözleriyle tartışmanın sebebine açıklık getirmiş oldu.

Özel mülkünde istediği gibi hareket edebileceğini belirten kadın, "Burası da dahil olduğu için burayı istediğim gibi kullanabiliyorum." dedi.

"Bu ayrımcılık diyen" kadına Süleyman adındaki kişi verdiği cevapla her şeyi itiraf etti; "Ayrımcılığı koyan ben değilim."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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