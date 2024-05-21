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Ekipler savcılık izniyle eve girdi: Gördükleri şoke etti! Tam 8 ton ağırlığında...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekipler savcılık izniyle eve girdi: Gördükleri şoke etti! Tam 8 ton ağırlığında...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nilüfer’in Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir evden tonlarca çöp çıkarıldı. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda gittikleri evden 8 ton çöp çıkardı. Çöpler, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na götürüldü.

Bursa Nilüfer Belediyesi’ne gelen bir talep doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zabıta ve polis eşliğinde Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde belirtilen adrese gitti. Ekipler, savcılık izni alındıktan sonra girdikleri dubleks evde, çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Ekipler savcılık izniyle eve girdi: Gördükleri şoke etti! Tam 8 ton ağırlığında... - 1. Resim

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan ekipler, evi temizlemeye başladı. Ev sahibinin yalnız yaşadığı öğrenilen evde ekipler, kağıt, plastik, hurda ev aletleri gibi birçok malzemeden oluşan tonlarca çöpü topladı.

Ekipler savcılık izniyle eve girdi: Gördükleri şoke etti! Tam 8 ton ağırlığında... - 2. Resim

Ekipler, bir apartman dairesinden topladıkları 8 ton çöpü, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na götürdü. 8 ton çöpün tahliye edildiği ev, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri

Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek, sahibinin yakınlarına tekrar teslim edildi.         

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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