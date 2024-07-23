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Ekmek almak için evden çıktı, feci şekilde can verdi! Küçük İbrahim'in ailesi ilk kez açıkladı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüreğir, Kanal, Çocuk, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da ekmek almaya giderken kanala düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Uğur'un son görüntüleri ortaya çıktı. Acılı aile ilk kez konuştu, şüpheleri korkunçtu...

Olay, 21 Temmuz günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için evden çıkan İbrahim Uğur geri dönmeyince ailesi endişelenmeye başladı. Durum hemen yetkililere haber verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Aile 11 yaşındaki çocuğun köpekler tarafından kovalanarak kanala düşmüş olma ihtimalinden şüphelendi, ekipler de bunun üzerine kanalda detaylı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI BULUNDU

İbrahim'i gece boyunca araçlarla kanal çevresinde aradıklarını belirten yakınları, sabah 05.30'da küçük çocuğun cansız bedenine Yüreğir'e bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde sulama kanalındaki hidroelektrik santrali kapaklarında ulaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 11 yaşındaki İbrahim Uğur'a ait olduğunu belirledi. Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim Uğur'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

ÖLÜMÜNDE BAŞIBOŞ ŞÜPHESİ!

Öte yandan, amca İbrahim Uğur, bölgedeki yoğun köpek popülasyonu nedeniyle İbrahim'in köpeklerin kovalaması sonucunda kanala düşmüş olabileceğini iddia etti. Küçük çocuğun evden çıktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"KORKULUK YOK SOKAK KÖPEKLERİ ÇOK"

Yeğeninin kaybolması sonrasında kanaldan şüphelendiklerini belirten amca İbrahim Uğur, "Sabah babası ekmek almaya gönderiyor. Ekmek almaya giderken çocuk belirli bir süreden sonra gelmeyince babası telaşlanıyor. Orası ıssız bir yer. Kanalın etrafında korkuluk yok. Sokak köpekleri çok. Biz kendi imkanlarımızla şüphe üzerine kanalı kestirdik. Gece boyunca kendi imkanlarımızla aradık. Sabah da 05.30'ta cesedine ulaştık" dedi.

Yeğenini ararken tek tek hastaneleri gezdiğini kaydeden Uğur, "Baktım yok. Sonrasında büyük ihtimal kanaldan şüphelendik. Bir de sürekli orada sokak köpekleri var. Geçen çocukları filan kovalıyorlar. Şüpheye oradan vardık" şeklinde konuştu.

"2 SENEDE EN AZ 20 KİŞİ BOĞULDU"

İbrahim'in kanala düştüğü iddia edilen noktada son 2 senede çokça kişinin boğulduğunu belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel ise, "Kanal aklımıza geldi. Orada korkuluk demirleri yok. Kameralarda köprünün üzerinden geçtiği gözüküyor. Ondan sonrası gözükmediği için büyük ihtimal 'kanala düşmüştür' dedik. Su kesilince kendi imkanlarımızla sabaha kadar 3-4 araba gezdik ve bulduk. Köpek kovalamasının dışında, orada herhangi bir korkuluk yok. Çok ev var, çok çocuk var. Okul yolu. Hiçbir önlem yok. Kaç tane çocuk boğuldu orada. İki sene içerisinde en az 20 kişi boğuldu. 20 kişi boğulmasına rağmen kimse oraya müdahale etmedi" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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