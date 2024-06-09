Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Elazığ'da canını hiçe sayan işçi beton mikserinin hortumuyla indi

Elazığ'da canını hiçe sayan işçi beton mikserinin hortumuyla indi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da çalışan bir inşaat işçisi, metrelerce yüksekten canını hiçe sayarak beton mikserinin hortumuyla aşağı indi. Korku dolu anların görüntüsü gündem oldu.

Elazığ’da inşaat alanında çalışan bir kişi, metrelerce yükseklikten beton mikserin hortumuna tutunarak indi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

BU KADARI DA 'PES' DEDİRTTİ

Olay, Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, inşaatın üst katında bulunan bir işçi, canını hiçe sayarak beton mikserin hortumuna tutundu. Şahıs, bu şekilde aşağı inerken o anlar izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Elazığ'da canını hiçe sayan işçi beton mikserinin hortumuyla indi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şehit Aybüke öğretmenin şehadetinin 7'nci yılı! Olacakları hissetmiş gibiydi: Ölümün geleceği varsa yapacak bir şey yokDört ve beş boynuzlu koçlar Kurban Bayramı öncesinde ilgi odağı oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endonezya'da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı - GündemMidesinden güçlükle çıkarıldıKahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den kritik 'stres transferi' açıklaması - GündemKahramanmaraş sallandı! Naci Görür'den yeni açıklamaKayseri'de dehşet olay! Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu - GündemSüt dolu kovaya düşen bebek boğulduAlacak verecek kavgası meydan savaşına döndü! - GündemAlacak verecek kavgası meydan savaşına döndü!İstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü! - Gündemİstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü!Kartal'da seyir halinde akılalmaz magandalık... Sebebi pes dedirtti! - GündemKartal'da seyir halinde akılalmaz magandalık
Sonraki Haber Yükleniyor...