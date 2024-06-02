Elazığ'da sokak ortasında kız kavgası! Bu kez erkekler izledi

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir grup genç kız bir araya geldi. Aralarından ikisi tartışmanın ardından saç saça kavgaya girdi. Arkadaşları ayırmak isterken, çevredeki erkekler izledi.

Elazığ’da kızlar sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi 2611. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kız arasında kavga çıktı. 2 kız saç saça baş başa birbirine girerken, arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.

O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.