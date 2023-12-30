Elazığ'daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı; yer yerinden oynadı

30 Aralık 2023 21:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 21:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Elazığ'daki deprem ilişkin açıklama yapan ünlü yer bilimci Naci Görür, endişeye mahal olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Görür, "Elazığ Küllük’te 4,4 deprem oldu. Depremin yeri DAF’ın daha önce kırılan Sivrice ile Malatya arasındaki kesimi. Bu kesim muhtemelen 6 Şubat depremlerinde stres transferi ile yüklendi. Bu deprem de bu zon içerisinde yüklenme nedeniyle olan bir küçük deprem. Elazığ’da afet boyutunda bir deprem beklemiyorum. Endişeye mahal yok. Sevgiyle" dedi.