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    Elazığ'daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı; yer yerinden oynadı

    Elazığ’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor.

    NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

    Elazığ'daki deprem ilişkin açıklama yapan ünlü yer bilimci Naci Görür, endişeye mahal olmadığını söyledi. 

    Sosyal medya hesabında açıklama yapan Görür, "Elazığ Küllük’te 4,4 deprem oldu. Depremin yeri DAF’ın daha önce kırılan Sivrice ile Malatya arasındaki kesimi. Bu kesim muhtemelen 6 Şubat depremlerinde stres transferi ile yüklendi. Bu deprem de bu zon içerisinde  yüklenme nedeniyle olan bir küçük deprem. Elazığ’da afet boyutunda bir deprem beklemiyorum. Endişeye mahal yok. Sevgiyle" dedi. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    ElazığDeprem
    Haberler > Gündem > Elazığ'daki 4.2’lik deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı; yer yerinden oynadı
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