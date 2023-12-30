Elazığ'da yeni bir deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

30 Aralık 2023 16:37 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 16:46

2020 ve geçtiğimiz 6 Şubat'taki depremlerde büyük yara alan Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Deprem sonrası yerel sakinler kısa süreli panik yaşadı.

AFAD DEPREME İLİŞKİN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Elazığ'daki depreme ilişkin detayları bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre deprem saat 16:26 sularında, yerin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Elazığ'daki korkutan depremin tam lokasyonu

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