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    Elazığ'da yeni bir deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

    Elazığ'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD'dan deprem ilişkin açıklama geldi. Buna göre depremin 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti.

    Elazığ&#039;da yeni bir deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2020 ve geçtiğimiz 6 Şubat'taki depremlerde büyük yara alan Elazığ'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Deprem sonrası yerel sakinler kısa süreli panik yaşadı. 

    AFAD DEPREME İLİŞKİN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Elazığ'daki depreme ilişkin detayları bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre deprem saat 16:26 sularında, yerin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Elazığ'da yeni bir deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)Elazığ'daki korkutan depremin tam lokasyonu

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaDepremElazığ
    Haberler > Gündem > Elazığ'da yeni bir deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
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