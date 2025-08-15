Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekmeğinin peşindeydi... Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Denizli’de su ölçümü yapmak için kazı yapılan sondaja inen DESKİ perosoneli, elektrik akımına kapıldı. Talihsiz işçi hayatını kaybetti.

Bugün saat 15.00 sıralarında Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi’nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni bu su kaynağı temin edilmesi için jeneratör yardımıyla sondaj çalışması yapıldı.

Çalışmalar devam ederken su ölçümü yapmak için açılanan sondaj çukuruna inen 28 yaşındaki Denizli DESKİ personeli Furkan Derer, elektrik akımına kapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jeneratörün kapatılmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılan Furkan Derer, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık personellerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

