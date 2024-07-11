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Emine Erdoğan, Jill Biden'ın davetinde lider eşleri ile bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, NATO Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine resepsiyon verdi.

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Emine Erdoğan, bina girişinde Jill Biden tarafından karşılandı. Davetliler, daha sonra 'Entertainment Nation' başlıklı sergiyi gezdi.

Sergiyi gezen Emine Erdoğan, resepsiyona katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbet etti. Erdoğan çevre, kültür ve eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Serginin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Davet sonunda lider eşleri ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, Jill Biden'ın davetinde lider eşleri ile bir araya geldi - 1. Resim

EMİNE ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk."

Emine Erdoğan, Jill Biden'ın davetinde lider eşleri ile bir araya geldi - 2. Resim

MÜZE, ABD TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Amerikan İhtilali'nden başlayarak siyaset, kültür, bilim ve teknoloji alanından kesitler sunan Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Amerika'nın sömürgelerden bugüne kadar tarihsel geçmişini ve sosyal gelişimini yansıtıyor.

Müzede, Amerikan Milli Marşı'na ilham kaynağı olan Amerikan bayrağından Thomas Edison'un ampullerine, Yıldız Savaşları filmindeki C-3PO kostümünden Dallas dizisindeki J.R. Ewing'in şapkasına kadar çeşitli parçalar sergileniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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