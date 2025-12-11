Afyonkarahisar'da evinde hareketsiz halde bulunan 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş’ın şüpheli ölümünde babası, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı. Engelli adamın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu, aile üyeleri tarafından darp edildiği iddia edildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde yaşayan 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş, sabah saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Aktaş’ın cansız bedenini bulan yakınları durumu polise bildirmişti.

Aktaş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden engelli adamın ailesi gözaltına alındı

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Aktaş'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu, ölümünün bu sebeple şüpheli bulunduğu belirtildi. Aile üyelerinin geçtiğimiz dönemlerde engelli adama şiddet uyguladıkları iddiası da şüphe uyandırdı.

Vücudunda darp izleri bulundu

KÖYLÜ İHBAR ETMİŞ

Daha önce engelli adamın şiddete uğradığına dair birkaç köy sakininin ihbarda bulunduğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttukları ortaya çıktı. Ekiplerin ayrıca Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.

Aktaş kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

