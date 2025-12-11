ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES sınavının son oturumu geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Sınava katılan adaylar "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabını araştırmaya başladı.

Bir süredir ALES sonuç sorgulama ekranı adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 23 Kasım’da tamamlanan yılın son ALES oturumuna katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

ÖSYM'nin 2025 yılı için belirlediği sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının yarın gün içinde duyurulması bekleniyor.

ALES 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/1 sınavı için başvurular 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 sınavı için başvurular 10-18 Haziran tarihlerinde ALES/3 sınavı için başvuruları ise 7-15 Ekim arasında alınacak.

