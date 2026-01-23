Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısı kapsamında bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarını kabul etti. Kabulde Türkiye ile ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve barışın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Balkan ülkelerinin temsilcilerini ağırladı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç toplantıda Erdoğan tarafından kabul edildi.

KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kabulde ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Balkan Barış Platformu’nun İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara katkıları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji ve ulaşım gibi birçok konunun tartışılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Balkan ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın, bölgeyi etkileyen çeşitli sınamalarda kritik rol oynadığını vurguladı.

Türkiye’nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerini azaltmak ve barışı desteklemek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Erdoğan, Ukrayna, Gazze ve Suriye’de sürdürülen barış odaklı girişimlerin yanı sıra, Balkanlarda geçmişten alınan derslerle geleceğe dönük iş birliğinin önemine değindi.

Kabulde Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

