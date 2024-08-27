Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Malazgirt İslam'ın zaferi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "“Malazgirt’i sadece tarihimize ait değil, 2071 Türkiye’sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görüyoruz" dedi.

Muş'ta Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik beraberlik vurgusu yaptı. “O günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt’teyiz” diyen Erdoğan şu mesajları verdi:

GÜRÜL GÜRÜL AKIYOR

Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu, Türkiye’yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Allah’ın izniyle üstte mavi gök çökmedikçe, alttan yağız yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek.

KAN AYNI KANDIR

Nesiller değişse de kan aynı kandır, karakter aynı karakterdir. Malazgirt’te beyaz kefenini giyerek ‘Allah’ım İslam’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma’ niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır.

KIZILELMA SEFERİ

Ne diyor şair? ‘Milletimin her bir ferdi, Alparslan’ın neferidir. Bin yıllık yürüyüşümüz Kızılelma seferidir. Arzı titretir imanımız, şahit olsun ezanımız, devletimiz, vatanımız Malazgirt’in eseridir.’ Evet, bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’nadır.

İSTANBUL’UN FETHİ

İstanbul’un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt’te atılmıştır. Malazgirt Zaferi, ayrıca Kudüs’ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Sultan Alparslan’ın sancağı altında kurulan güçlü ittifak, 953 yıldır kutladığımız şanlı zaferi bizlere hediye etmiştir.

SON NEFESE KADAR…

Malazgirt ruhunu yaşatacağız, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacağız. Bayrağı devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla, şerefle teslim edeceğiz. Malazgirt’i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye’sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ

Malazgirt’e sahip çıkmak ise coşkulu programlarla birlikte Türkiye’yi kökleriyle, tarihiyle, değerleriyle en önemlisi de istikbaliyle buluşturmak suretiyle olur. İlhamını Malazgirt’ten alan, Sultan Alparslan’ı örnek alan TEKNOFEST gençliği bin yılın mirasçısı olarak Allah’a hamdolsun umutlarımızı yeşertiyor.

KÜFRÜ PARÇALARIZ

Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız.

MÜSLÜMANLARIN ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin, milletin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun, zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biri olduğunu vurgulayarak “Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir” dedi.

“Burada şunun özellikle vurgulanması gerekiyor” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Malazgirt, Türklerle birlikte Türk Müslümanların zaferidir. Alparslan’ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam’la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır.

Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071’den 2071’in Türkiye’sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle gerçekleştireceğiz.

Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz.

Davamız, güneşin doğup battığı her yere ilahi kelimetullahı götürmek davasıdır. Davamız, mazluma umut olmak, kanayan yaralara merhem olmak, nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Davamız, hak ile batılın kıyamete kadar sürecek kavgasında her zaman hakkın yanında durmaktır.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ HELİKOPTERLE MALAZGİRT'E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katılmak üzere Ahlat’tan Malazgirt’e helikopter ile gitti. Tören alanına birlikte giren Erdoğan ve Bahçeli daha sonra kutlama platformuna çıkarak, meydandaki binlerce kişiye birlik beraberlik mesajı verdi.