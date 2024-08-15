Erdoğan’dan teşkilata 23. yıl mesajı: Yorulanlar soluklansın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 23. yıl kutlama töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan “Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - 14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, 23 yılı geride bırakıp 24’üncü yaşına adım atmanın heyecanını yaşıyor. AK Parti Kongresi Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yılı özetleyen çok önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

REHAVETE İZİN VERMEM

Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılamaz. Umutları ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli.

MİLLETİN UMUDUYUZ

AK Parti milletin umudu olarak millet tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001’de bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız hareketin milletimizin emin ellerde olacağının sözünü verdik. Milletimize ‘hiçbir mesele çözümsüz değildir’ öz güvenini aşıladık.

KAPATMAK İSTEDİLER

Ankara’nın göbeğinde darbe çığırtkanlığı yaptılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. 367 diye bir şey uydurarak milletin iradesine ipotek koymak istediler. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler. PKK’dan FETÖ’ye bütün bunlara varıncaya kadar bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık’ta haşhaşileri 15 Temmuz gecesi TSK içindeki hainleri kullanarak milletin iradesine çökmeye kalkıştılar.

EYVALLAH ETMEDİK

Milletimiz AK Parti’de yıllar sonra kendini gördü. Milletimiz için çok çalıştık, ter döktük. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kurmaya kalksa bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Kirli oyunlara eyvallah etmedik, kirli senaryoları bozup atarak bugünlere geldik.

İlgili Haberler Erdoğan’ı Filistin konusunda eleştirmek

DEĞİŞİM KONGRESİ

Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz.

İKTİDARDA NİCE YILLARA

Daha yapacak çok işimiz var. Daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yıllar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır.

CHP MİLLETLE BARIŞMALI

Namaz, Kur’ân gibi konularda bir kesimin alerjisi törpülendi. Laiklik, ülke elden elde gidiyor korkusu yerini öz güvene bıraktı. On yıllardır jakobenizmin, vesayetin bekçiliğini yapan CHP eski alışkanlıklarını sürdürmekte zorlanmaktadır. CHP’nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir.

LGBT EŞİTTİR IRKÇILIK

Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye’de bu çatışmayla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarıda girişimlerin farkındayız. Ezana bayrağa camiye Kur’ân’a cami cemaatine, kısacası kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. LGBT’yi nasıl görüyorsak bu ırkçı düşmanlığa da aynı nazarla bakıyoruz.