Cumhurbaşkanı, Sapanca kampının kapanışında "Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umudu" dedi. Erdoğan, İsrail'e de "Soykırımın hesabı sorulacak" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da ‘AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuştu. 25 yıldır ilkelerinden taviz vermeden bugünlere geldiklerini belirten Erdoğan, “Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak bunda millet bizi hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. AK Parti’nin, dün de dediğim gibi, bir Türkiye kitabı olması vardır” diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti:

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“Bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.”

Erdoğan'dan teşkilata net mesaj: Yorulan kenara çekilsin

HER YERE GİDİYORUZ

“25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı hâline geldik. Yağmur, çamur demedik. Güneş, yaz, ayaz demedik. Türkiye’yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. İç siyasette Ankara’yı, Türkiye’yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış, yıllarca Türkiye’nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkânlarımızla orada olmaya gayret ettik.”

ÇOK BÜYÜK BİR HAREKETİZ

“AK Parti mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK Parti kadroları olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz. Gazze’nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep’in umudu sizlersiniz. Hartum’un, Beyrut’un, Trablusşam’ın, Trablusgarp’ın umudu sizlersiniz. Unutmayın. Lefkoşa size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Bağdat, Basra size bakıyor.”

Erdoğan'dan teşkilata net mesaj: Yorulan kenara çekilsin

İŞTE BU KADRO SORACAK

“Gazze’de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış hâlde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanı ile birlikte dua eden, Kur’ân-ı kerim okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Soykırım hâlen devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.”

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