Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri davet ettikleri mekanlarda fahiş hesaplarla dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "figür operasyonu" yapıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı tespit edildi.

İTİRAZ EDENİ TEHDİT EDİP DÖVDÜLER

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darbedildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği belirlendi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

