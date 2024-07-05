Esenyurt E5'te ambulans ile İETT şoförünün tartışması kazayla bitti

İstanbul Esenyurt'ta İETT şoförü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı. E-5'te seyir halindeki tartışma kazayla sonuçlandı.

İstanbul Esenyurt'ta E-5 mevkiinde özel bir firmaya ait ambulansın şoförü ile halk otobüsü şoförü tartıştı. İddiaya göre tartışma sonrasında ambulans şoförü otobüse çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt E-5 mevkiinde yaşandı. İddiaya göre özel bir firmaya ait ambulans ile halk otobüsü şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolay tartışma yaşandı. Tartışma sonucu ambulans şoförü otobüse çarptı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sırasında ambulansın içerisinde hasta olmadığı iddia edildi.

Olay yerine gelen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.