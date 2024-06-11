Esenyurt Teksas'a döndü: Kuzenler para uğruna birbirini yedi! O anlar kaydedildi

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme:

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İki kuzen arasında çıkan alacak verecek mevzusu ortalığı karıştırdı. Ailelerin de dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.