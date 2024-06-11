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Esenyurt Teksas'a döndü: Kuzenler para uğruna birbirini yedi! O anlar kaydedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İki kuzen arasında çıkan alacak verecek mevzusu ortalığı karıştırdı. Ailelerin de dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'un Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kavganın kuzenler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi. Adeta Teksas'a dönen meydandaki aileler de karıştı.

Esenyurt Teksas'a döndü: Kuzenler para uğruna birbirini yedi! O anlar kaydedildi - 1. Resim

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkan kuzenlerden biri, diğerinin evine gidip eşine durumu aktardı.

Esenyurt Teksas'a döndü: Kuzenler para uğruna birbirini yedi! O anlar kaydedildi - 2. Resim

Bu duruma sinirlenen şahıs, kuzenini arayarak iş yerine çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aile bireylerinin de dahil olmasıyla olay büyüyerek sokağa taştı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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