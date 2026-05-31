Sakaryaspor’da genel kurul gerginliği: Kongre ertelendi
Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı, divan kurulunun liste bekleme kararının ardından yaşanan gerginlik nedeniyle ertelendi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kongrenin sağlıklı şekilde devam edemeyeceği belirtilirken, süreçle ilgili resmi başvuru yapılacağı açıklandı.
- Toplantı Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapıldı.
- Divan kurulunun liste bekleme kararı alındı.
- Kararın ardından verilen arada gerginlik yaşandı.
- Polis ekipleri ortamı sakinleştirdi.
- Divan kurulu üyesi avukat Rahmi Can Şeşen, kargaşa nedeniyle kongrenin sağlıklı devam edemeyeceğini belirtti.
- Konuyla ilgili başvuruda bulunulacağı açıklandı.
Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı "gerginlik" nedeniyle ertelendi. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki toplantıda, divan kurulunun liste bekleme kararının ardından verilen arada gerginlik yaşandı.
Polis ekiplerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından divan kurulu üyesi avukat Rahmi Can Şeşen, yaptığı açıklamada, kargaşa nedeniyle kongrenin sağlıklı devam edemeyeceğini kararlaştırdıklarını söyledi. Şeşen, konuyla ilgili başvuruda bulunulacağını sözlerine ekledi.
