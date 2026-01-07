Esenyurt’ta bulunan bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1348. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

