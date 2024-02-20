'Eşim beni öldürecek' ihbarı yaptı, sırra kadem bastı! Leyla bir haftadır her yerde aranıyor

Sakarya'da, 7 gün önce Acil Çağrı Merkezi'ne 'eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini' ihbar ederek yardım isteyen Leyla D. isimli kadın sırra kadem bastı. Cep telefonu ve başörtüsü Sakarya Nehri'nin yakınlarında bulunan kadın her yerde aranıyor.

Sakarya'da Acil Çağrı Merkezi'ne, 13 Şubat'ta 'eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini' ihbar ettikten sonra kaybolan Leyla D., 7 gündür her yerde aranıyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Nehri'nde AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 47 personel, 11 araç, 4 bot ve dronla çalışma yürütüyor.

Olayın detaylı incelenmesi ve kaybolan Leyla D.'nin bulunması için koordineli şekilde çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerini her türlü güvenlik önlemini alarak yapıyor.

BAŞÖRTÜSÜ VE TELEFONU BULUNDU

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D.'nin, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep ettikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ekipler geniş çaplı arama başlatmıştı.

Telefonunun son olarak sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. Gözaltına alınan kadının eşi Siracettin D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.