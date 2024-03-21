Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Eşini öldürmüş, kızını yaralayıp kayıplara karışmıştı! Samanlıkta yakalandı

Eşini öldürmüş, kızını yaralayıp kayıplara karışmıştı! Samanlıkta yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eşini öldürmüş, kızını yaralayıp kayıplara karışmıştı! Samanlıkta yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp, kızını da yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı. Şahısın iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirildi.

Elazığ’da 14 Ekim 2022’de oğlunun düğününde eşini başından vurup öldüren ve kızını da başından yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Y.U.'nun polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akraba ve ailesi ile görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir ikamete geleceği belirlendi.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Bahse konu adrese 20 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk lirası ve yaklaşık 991 bin lira değerinde 437 gramlık altın kemer ele geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pınar Damar'ın katili Metin Aydin'a15 yıl hapis! Son sözü sorulunca... - GündemPınar Damar'ın katilinin cezası belli olduİBB’nin açılışını yaptığı metro hattında rezalet! Tavandan lağım suyu akıyor, asansörler çalışmıyor - GündemİBB'nin yeni açtığı metroda rezalet'Ormanbank' kıskıvrak! 50 milyon liralık vurgun yaptılar - Gündem'Ormanbank' kıskıvrak! 50 milyon liralık vurgun yaptılarCezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı - GündemCezaevi nakil aracı devrildi! Çok sayıda yaralı varBakan Kacır: “İHA denince akla İhlas Haber Ajansı geliyordu” - Gündem"Eskiden İHA denince akla İhlas Haber Ajansı geliyordu”5 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - GündemFeci kazanın görüntüleri ortaya çıktı'Anne kardeşim kayıp' dedi, 3 yaşındaki çocuğun sonu çamaşır makinesi oldu - Gündem3 yaşındaki çocuğun sonu çamaşır makinesi olduDeniz yüzeyinde dumanlar... Japonya'da su altı yanardağı patladı - GündemDeniz yüzeyinde dumanlar... Görenler şaşkına döndü!AFAD ilk verileri duyurdu! Çankırı'da deprem - GündemAFAD ilk verileri duyurdu! Çankırı'da depremVeysel Eroğlu'ndan Dünya Su Günü mesajı: 21 yılda 1,2 trilyon liralık 10 bin 86 su yatırımına imza attık - GündemVeysel Eroğlu'ndan Dünya Su Günü mesajı: 21 yılda 1,2 trilyon liralık 10 bin 86 su yatırımına imza attık
Sonraki Haber Yükleniyor...