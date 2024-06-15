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Eskişehir'de sokak ortasında baltayla adam kovalayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de aracına kesici aletlerle zarar verildiği için polise şikayete giden kişi, şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Elinde baltayla polis noktası önünde harekete geçen çıplak şahıs, emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

Eskişehir’de kesici aletlerle aracı çizilen ve durumu polise şikayet etmeye giden kişi, şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Darbetmeye gelen şüpheliler polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Eskişehir'de sokak ortasında baltayla adam kovalayan şüpheli etkisiz hale getirildi - 1. Resim

SOKAK ORTASINDA BALTAYLA KOVALADI

12 Haziran tarihinde bir araç içerisinde bulunan şüphelilerin, seyir halinde iken başka bir araca zarar verdiği iddia edildi. Mağdur taraf, kesici aletle aracına zarar verildiği ve kovalandığı yönünde şikayette bulunmak için polis noktasına geldi.

Araca zarar veren şüpheliler, polis noktası önünde mağdur tarafa saldırıda bulundu.

Eskişehir'de sokak ortasında baltayla adam kovalayan şüpheli etkisiz hale getirildi - 2. Resim

3 ŞÜPHELİ POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI

Polis noktasında görevli personel, olaya müdahale ederek 2 kesici suç aleti ile birlikte 3 şüpheliyi etkisiz hale getirilerek yakaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yakalanan şüphelilerden 2’si adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir'de sokak ortasında baltayla adam kovalayan şüpheli etkisiz hale getirildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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